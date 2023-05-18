مختبر سلامة الأغذية بأمانة الجوف يفحص 4 آلاف عينة خلال 3 أشهر

تواصل فرق مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة الجوف سحب العينات من الأسواق والمنشآت التجارية وفحصها دوريًا خلال الزيارات الرقابية، وبلغ عدد العينات التي تم فحصها 4 آلاف عينة خلال 3 أشهر.