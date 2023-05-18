مختبر سلامة الأغذية بأمانة الجوف يفحص 4 آلاف عينة خلال 3 أشهر

تواصل فرق مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة الجوف سحب العينات من الأسواق والمنشآت التجارية وفحصها دوريًا خلال الزيارات الرقابية، وبلغ عدد العينات التي تم فحصها 4 آلاف عينة خلال 3 أشهر.
ويعمل المختبر منذ بدء تشغيله قبل 10 سنوات على التأكد من صلاحية وسلامة الأغذية في الأسواق.
ونفذت أمانة المنطقة جولة رقابية مشتركة مع فرع وزارة الصحة بالمنطقة، بمشاركة فريق من مختبر سلامة الأغذية بالأمانة، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية في المنشآت التجارية.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الجولة الرقابية شملت 4 صيدليات، و4 مستودعات، وأسفرت عن إغلاق مستودع لعدم وجود رخصة سارية.