المفتي العام: قرارُ مجلس الوزراء باستحداث رئاسة الشؤون الدينية امتدادٌ لدعم ولاة الأمر لرسالة الحرمين

وقد استنار رئيس الشؤون الدينية بآراء وتوجيهات سماحة مفتي عام المملكة، حيال تعظيم المنجزات الدينية والدعوية والتوعوية، وتعضيد الدروس والمحاضرات العلمية، ونبذ الغلوّ والتطرُّف، والانحلال والإلحاد. وكان رئيس الشؤون الدينية قد بحث مع سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ؛ تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الرئاستين في المجالات الدعوية والتوعوية والإرشادية والدروس الدينية.