المفتي العام: قرارُ مجلس الوزراء باستحداث رئاسة الشؤون الدينية امتدادٌ لدعم ولاة الأمر لرسالة الحرمين

أشاد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بالقرار الصادر من مجلس الوزراء الموقّر، باستحداث جهاز رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأكّد أن قرار مجلس الوزراء يأتي امتدادًا للدعم والرعاية التي يوليها ولاة أمر هذه البلاد المباركة، حفظهم الله، لرسالة الحرمين الشريفين الوسطية، وقاصديهما دينيًّا.
وشدّد خلال لقائه برئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، على ضرورة بذل أقصى الجهود؛ لتعزيز رسالة الحرمين الشريفين الدينية في العالم.
وأوصى سماحته رئيس الشؤون الدينية بضرورة تعزيز رسالة الإسلام الأصيلة، وقيم التسامح والوسطية، سائلًا الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، خير الجزاء؛ على ما يقدمانه للحرمين الشريفين وقاصديهما من العناية الدينية الدائمة.
وزار رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، مفتي عام المملكة بالرياض، وذلك في أول لقاء مع سماحته بعد تعيينه رئيسًا للشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي.
واطلع رئيس الشؤون الدينية سماحة مفتي عام المملكة على: الخطط النوعية، والاستراتيجيات الدينية المتجددة، والمتعلقة ببث رسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية للعالم، وتبنّي قيم التسامح والاعتدال، وإثراء التجربة الدينية للقاصدين والزائرين، وتعميق رسالة الإسلام السمحة، ومبادئه الأصيلة المعتدلة.
وقد استنار رئيس الشؤون الدينية بآراء وتوجيهات سماحة مفتي عام المملكة، حيال تعظيم المنجزات الدينية والدعوية والتوعوية، وتعضيد الدروس والمحاضرات العلمية، ونبذ الغلوّ والتطرُّف، والانحلال والإلحاد. وكان رئيس الشؤون الدينية قد بحث مع سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ؛ تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الرئاستين في المجالات الدعوية والتوعوية والإرشادية والدروس الدينية.
وأبدى مفتي المملكة ترحيبَه واستعدادَه لتعزيز الدور التكاملي بين هيئة كبار العلماء ورئاسة الشؤون الدينية؛ لإيصال رسالة الإسلام الوسطية للعالم، وتعظيم قيم التسامح.