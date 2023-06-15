ولي العهد في باريس.. تأكيد جديد للدور القيادي للمملكة وتأثيرها العالمي

تأتي مشاركة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في القمة الفرنسية للتحالف المالي والعالم الجديد، لتؤكد الدور القيادي للمملكة ومكانتها وتأثيرها العالمي، وحرصها على التعاون مع الدولة المستضيفة فرنسا في التصدي للتحديات المشتركة لأمن واستقرار المنطقة والعالم.
وتتوافق أهداف القمة الفرنسية للتحالف المالي والعالم الجديد، مع جهود المملكة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي من خلال مبادراتها المتنوعة، وفي مقدمتها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء، وتبنيها للاقتصاد الدائري للكربون، إضافة إلى التزامها بالعمل مع شركائها لإنجاح اتفاقية باريس للمناخ 2015.
وتأتي زيارة سمو ولي العهد بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، حيث غادر بحفظ الله الأربعاء، متوجهًا إلى فرنسا، في زيارة رسمية يلتقي خلالها رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.
ويترأس سموه الكريم وفد المملكة المُشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المقرر عقدها في باريس يومي 22 و23 / 06 / 2023م، ويشارك سموه في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس 19 / 06 / 2023م.