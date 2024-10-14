أمانة العاصمة المقدسة تُطلق حملة "سلامة الغذاء أولاً" لتعزيز السلامة الغذائية في مكة المكرمة

في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة الأغذية، أطلقت أمانة العاصمة المقدسة حملةً توعويةً تحت شعار "سلامة الغذاء أولاً"، استهدفت المنشآت الغذائية في مكة المكرمة.
وشملت الحملة زيارات ميدانية توعوية لـ550 منشأة غذائية متنوعة، إضافة إلى توزيع ملصقات توعوية، تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية تطبيق معايير السلامة الغذائية.
وتركزت أنشطة الحملة على التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية المعتمدة؛ إذ قام فريق من المتطوعين المتخصصين بإجراء زيارات ميدانية لتلك المنشآت، وأخذ عينات ومسحات مخبرية لتحليلها؛ وذلك لضمان سلامة الأغذية المقدمة للمستهلكين.
كما ساهمت الحملة في نشر ثقافة السلامة الغذائية من خلال توجيه النصائح والإرشادات لأصحاب المنشآت والعاملين فيها.
وأشارت أمانة العاصمة المقدسة إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار خطتها الشاملة لتعزيز الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، وتفعيل دور المجتمع في مراقبة سلامة الأغذية.
وتهدف الحملة إلى تقليل المخاطر الصحية المحتملة، وتحسين جودة الغذاء المقدم، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 التي تولي اهتمامًا كبيرًا لجودة الحياة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وقد لاقت الحملة تفاعلاً إيجابيًّا من قِبل أصحاب المنشآت الغذائية، الذين أشادوا بأهمية هذه المبادرات في تعزيز معايير الجودة والسلامة.