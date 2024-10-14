أمانة العاصمة المقدسة تُطلق حملة "سلامة الغذاء أولاً" لتعزيز السلامة الغذائية في مكة المكرمة

وأشارت أمانة العاصمة المقدسة إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار خطتها الشاملة لتعزيز الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، وتفعيل دور المجتمع في مراقبة سلامة الأغذية.