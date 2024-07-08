مواعيد تهمك.. "قياس": إتاحة التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي بدءًا من اليوم

وأوضح مركز "قياس" في إنفوجرافيك عنونه بـ "مواعيد تهمك" أن التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي يبدأ من اليوم 8 يوليو حتى 17 سبتمبر المقبل، فيما ستكون فترة الاختبار بين 8 سبتمبر حتى 19 سبتمبر 2024.