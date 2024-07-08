مواعيد تهمك.. "قياس": إتاحة التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي بدءًا من اليوم

نوّه المركز الوطني للقياس التابع للهيئة القومية للتعليم والتدريب عن إتاحة التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي، بدءًا من اليوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024م، من خلال الموقع الإلكتروني https://e-services.etec.gov.sa.
وأوضح مركز "قياس" في إنفوجرافيك عنونه بـ "مواعيد تهمك" أن التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي يبدأ من اليوم 8 يوليو حتى 17 سبتمبر المقبل، فيما ستكون فترة الاختبار بين 8 سبتمبر حتى 19 سبتمبر 2024.
وقال المركز: الدرجات في اختبار القدرة المعرفية الورقي لا تعني النجاح أو الرسوب، وإنما هي معيار للمفاضلة بين المتقدمين.