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مواعيد تهمك.. "قياس": إتاحة التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي بدءًا من اليوم

من خلال الموقع الإلكتروني وحتى 17 سبتمبر المقبل وحدد موعد الاختبارات
مواعيد تهمك.. "قياس": إتاحة التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي بدءًا من اليوم

نوّه المركز الوطني للقياس التابع للهيئة القومية للتعليم والتدريب عن إتاحة التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي، بدءًا من اليوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024م، من خلال الموقع الإلكتروني https://e-services.etec.gov.sa.

وأوضح مركز "قياس" في إنفوجرافيك عنونه بـ "مواعيد تهمك" أن التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي يبدأ من اليوم 8 يوليو حتى 17 سبتمبر المقبل، فيما ستكون فترة الاختبار بين 8 سبتمبر حتى 19 سبتمبر 2024.

وقال المركز: الدرجات في اختبار القدرة المعرفية الورقي لا تعني النجاح أو الرسوب، وإنما هي معيار للمفاضلة بين المتقدمين.

المركز الوطني للقياس
اختبار القدرة المعرفية

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