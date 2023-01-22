نماذج ملهمة... قياديات سعوديات يجتمعن لنقل المعرفة وتبادل الخبرات بجامعة نورة

يُشار إلى أنّ برنامج قيادية هو أحد البرامج التي ينظّمها مركز القيادات النسائية في الجامعة؛ لصقل مهارات القيادة لدى المرأة السعودية بالتدريب والتطوير، وتزويدها بالمهارات والأدوات اللازمة لتمكينها من ممارسة القيادة بشكل فعّال، ومواجهة التحديات الخاصة بالمرأة في سوق العمل، والسعي من خلاله إلى الإسهام في رفع نسبة السعوديات في المناصب القيادية؛ تماشيًا مع رؤية الوطن في دعم القيادات النسائية بجميع المجالات.