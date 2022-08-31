"الاعتماد الأمريكية" تعتمد 6 برامج أكاديمية في جامعة جازان

في منجز جديد يضاف إلى منجزات جامعة جازان، وتزامنًا مع بدء العام الجامعي الجديد، اعتمدت منظمة الاعتماد الأمريكية ABET ستة برامج أكاديمية في الجامعة، تضمنت أربعة برامج أكاديمية لمرحلة البكالوريوس في كلية الهندسة، وبرنامجي دبلوم بكلية التطبيقات الصناعية في بيش.
وتضمنت البرامج المعتمدة: برنامج الهندسة الميكانيكية، وبرنامج الهندسة الكهربائية، وبرنامج الهندسة الصناعية، وبرنامج الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة، وبرنامج تقنية هندسة الصيانة الميكانيكية، وبرنامج هندسة القوة الكهربائية في كلية التطبيقات الصناعية في بيش.
وهنأ رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، منسوبي كليتي الهندسة والتطبيقات الصناعية في بيش، وعمادة التطوير الأكاديمي ممثلة في عمدائها وجميع منسوبيها من هيئة تدريسية وإدارية وطلاب وطالبات بتحقيق هذا المنجز.
وأكد أن هذا الاعتماد الدولي يعد استكمالاً لما حققته الجامعة من اعتماد مؤسسي وبرامجي، ويجسد جهود وحرص الجامعة على ضمان الجودة في الممارسات الأكاديمية، وتوافقها مع المعايير العالمية في التخصصات، لتطوير وبناء الموارد البشرية الوطنية المؤهلة تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وجهود وزارة التعليم الكبرى في تطوير التعليم وتعزيز مخرجاته.
يُذكر أن منظمة الاعتماد الأكاديمي ABET هي منظمة أمريكية غير ربحية، تختص بالاعتماد الأكاديمي للهندسة والتقنية، وهي معتمدة عالميًا وتحوي أكثر من 35 جمعية علمية ومهنية هندسية، ويشارك فيها أكثر من مليون ونصف المليون عضو من ذوي الخبرة في المجالين الأكاديمي والصناعي، وقد وضعت المنظمة على عاتقها وضع وتطوير معايير عالية الجودة للتعليم الهندسي منذ أكثر من 90 عامًا.