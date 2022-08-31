"الاعتماد الأمريكية" تعتمد 6 برامج أكاديمية في جامعة جازان

يُذكر أن منظمة الاعتماد الأكاديمي ABET هي منظمة أمريكية غير ربحية، تختص بالاعتماد الأكاديمي للهندسة والتقنية، وهي معتمدة عالميًا وتحوي أكثر من 35 جمعية علمية ومهنية هندسية، ويشارك فيها أكثر من مليون ونصف المليون عضو من ذوي الخبرة في المجالين الأكاديمي والصناعي، وقد وضعت المنظمة على عاتقها وضع وتطوير معايير عالية الجودة للتعليم الهندسي منذ أكثر من 90 عامًا.