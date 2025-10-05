بيئة العاصمة المقدسة تُدشّن موسم التشجير 2025 بزراعة 300 شتلة

وتأتي هذه المبادرة ضمن مساعي الوزارة لرفع الوعي البيئي لدى المجتمع، وتشجيع المشاركة الفاعلة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وزيادة المساحات الخضراء، بما يتوافق مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء. كما شهدت الحملة زراعة أكثر من 300 شتلة، بمشاركة عدد من الفرق التطوعية، أبرزها فريق غراس مكة البيئي التابع لمكتب الوزارة، في تجسيدٍ لدور العمل التطوعي في دعم الجهود البيئية وتعزيز روح التعاون المجتمعي.