بيئة العاصمة المقدسة تُدشّن موسم التشجير 2025 بزراعة 300 شتلة

استكمل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المرحلة الثانية من مبادرة تشجير مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ومرافقها، ضمن جهود المكتب في زيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة.
وشهدت المبادرة تدشين موسم التشجير لعام 2025م، بحضور نائب مدير المكتب الدكتور محمد بن سعيد الشراوي، ومدير مكتب وزارة الرياضة بالعاصمة المقدسة الأستاذ عمر بن القاضي مدني، في خطوة تعكس أهمية التكامل بين الجهات الحكومية لتعزيز المبادرات البيئية الوطنية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مساعي الوزارة لرفع الوعي البيئي لدى المجتمع، وتشجيع المشاركة الفاعلة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وزيادة المساحات الخضراء، بما يتوافق مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء. كما شهدت الحملة زراعة أكثر من 300 شتلة، بمشاركة عدد من الفرق التطوعية، أبرزها فريق غراس مكة البيئي التابع لمكتب الوزارة، في تجسيدٍ لدور العمل التطوعي في دعم الجهود البيئية وتعزيز روح التعاون المجتمعي.
من جانبه، أكد مدير المكتب الدكتور محمد بن عبدالله الحتيرشي أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن الشراكة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة.