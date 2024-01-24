مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تكمل استعداداتها للمؤتمر الدولي الثامن للعناية الحرجة

أنهت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ، استعداداتها لتنظيم المؤتمر الدولي للعناية الحرجة " 8th International Critical Care Conference " والذي يسلط الضوء في نسخته الثامنة على سبل الإرتقاء بالرعاية الصحية ،بمشاركة "60" متحدثاُ من الأطباء العالميين المتخصصين في العناية الحرجة من خارج وداخل المملكة ، ليقدموا من خلاله مايزيد عن "80" محاضرة وحلقات نقاشية وورش عمل ، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 38 ساعة تعليم طبي.
حيث يعقد المؤتمر خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024 ، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي قاعة الدكتور محمد الحواري.
وسيناقش هذا المؤتمر آخر المستجدات والأبحاث في طب العناية المركزة، وحزمة من قضايا التخصص المختارة بعناية، كالتحديات في مجال سلامة المرضى، وتوفير بيئة آمنة للرعاية الصحية، ومناقشة آلية تحسين وتقوية البيئة الخاصة بأفضل إجراءات سلامة المرضى بالعناية الحرجة، وسبل الإرتقاء بمستوى العناية الطبية الفائقة والنظرة المستقبلية للعناية الحرجة المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 الطموحة وغيرها من الموضوعات.
من جانبه قال البروفيسور عوض العُمري الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والأكاديمية أن العمل جارٍ على قدم وساق داخل اللجنة العلمية المنظمة بقيادة الدكتور فهد فقيهي استشاري العناية الحرجة لإخراج المؤتمر بالصورة اللائقة والمشرفة وضمانِ المشاركة الفاعلة فيه ، لاسيما وأنه سيمثل فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والتجارب النوعية ، وسيسهم بمشيئة الله في تطوير أداء أقسام العناية الحرجة وتحسين جودة وكفاءة خدماتها بوصفها أحد التخصصات الطبية الأكثر أهمية .
وأوضح أ.د.العٌمري أن المؤتمر سيصاحبه معرض يشارك فيه عدداً من أكبر الشـركات الطبية العالمية المتخصصة في تقنيات وأجهزة العناية الحرجة.
وفي الختام وجه أ.د.العٌمري الدعوة للراغبين في المشاركة بالمؤتمر التسجيل عبر الرابط أو البريد الالكتروني
يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية منذ تأسيسها حرصت على دعم منظومة التعليم والبحث العلميِ ، حيث نجحت في تنظيم 32 برنامج زمالة طبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتدريب أكثر من 3000 ممارس صحي ، وذلك بالتعاونِ مع 22 جامعةً محلية وعالمية، منها جامعةُ جورج واشنطن العريقة ، وخمس جامعات كندية من أفضل 100 جامعة بالعالم.