مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تكمل استعداداتها للمؤتمر الدولي الثامن للعناية الحرجة

يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية منذ تأسيسها حرصت على دعم منظومة التعليم والبحث العلميِ ، حيث نجحت في تنظيم 32 برنامج زمالة طبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتدريب أكثر من 3000 ممارس صحي ، وذلك بالتعاونِ مع 22 جامعةً محلية وعالمية، منها جامعةُ جورج واشنطن العريقة ، وخمس جامعات كندية من أفضل 100 جامعة بالعالم.