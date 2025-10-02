تجمع الرياض الصحي الثالث يدشّن حملة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي

تحت شعار "رايتك وردية" دشّن تجمع الرياض الصحي الثالث حملته التوعوية بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، وذلك بحضور نائب الرئيس التنفيذي للخدمات الصحية الدكتور خالد آل دواس، في عدد من مستشفيات التجمع والمراكز الصحية التابعة له. وتهدف الحملة إلى نشر الوعي بأهمية الفحص المبكر وأثره الكبير في العلاج والحد من المضاعفات.
وأكد الدكتور خالد آل دواس أن الكشف المبكر يُعد من العوامل الأساسية التي تسهم في رفع فرص العلاج والتعافي، مشيرًا إلى أن الحملة تشمل تقديم خدمات الفحص طوال الشهر في المنشآت الصحية التابعة للتجمع، إلى جانب تنظيم حملات ميدانية مجتمعية لزيادة الوعي وتشجيع النساء على إجراء الفحص المبكر.
وأضاف أن الحملة تهدف كذلك إلى تقديم الدعم والمعلومات والتمكين للنساء لإجراء الفحوصات اللازمة، والحصول على الاستشارات الطبية المتخصصة والمتابعة للحالات المكتشفة.
ويُذكر أنه سيتم تفعيل الحملة بالتعاون مع بلدية محافظة الدرعية في حديقة الخالدية يومي الأربعاء والخميس (1 و2 أكتوبر)، حيث ستتضمن تقديم استشارات طبية وفحوصات مبكرة، إضافة إلى توزيع منشورات توعوية.