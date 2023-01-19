"سابك" تستهدف إنتاج مليون طن من حلول باقة تروسيركل™ بحلول 2030م

ومنذ ذلك الحين، تستخدم الشركة المرافق الحالية لمعالجة كميات أصغر من المواد الناتجة عن عمليات إعادة التدوير المتقدمة لأصحاب العلامات التجارية والزبائن لاستخدامها في مجموعة متنوعة من التطبيقات المتاحة بالفعل في السوق، فيما تدخل أعمال إنشاء أول وحدة تجارية للشركة في خيلين بهولندا الآن المراحل النهائية، ومن المتوقع إنتاج أول دفعة من منتجات البوليمرات الدائرية في عام 2023م.