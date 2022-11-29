المملكة تحتضن أكثر من 41 ألف باحث نشط بمعرض "التقنيات والابتكارات الواعدة"

تؤدي الجامعات السعودية الحكومية والخاصة دوراً فاعلاً للإسهام في تحقيق مستهدفات البحث والابتكار في المملكة، إذ تمثل قاعدة قوية تدعم منظومة البحث والابتكار، حيث تحتضن المملكة 29 جامعة حكومية، و38 جامعة وكلية أهلية، وأكثر من 290 مركزاً وكرسياً بحثياً متخصصاً، و7 أودية تقنية، وأكثر من 41 ألف باحث نشط.