القطاع غير النفطي يقود السعودية لتصدُّر مجموعة العشرين في مؤشر PMI

ساهم الأداء التوسعي لأهم بنود مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص، التي تتمثل في الإنتاج والطلبات الجديدة، وطلبات التصدير، إضافة إلى مخزون المشتريات، في تصدُّر السعودية مجموعة العشرين في مؤشر PMI؛ وذلك بسبب تحسُّن ظروف الطلب، وزيادة طلبات العملاء، وكذلك زيادة الطلب المحلي على السلع.