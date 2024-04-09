نائب مفتي المملكة: عيد مبارك لقيادتنا وبلادنا في ظل الأمن والخير والازدهار

رفع نائب مفتي عام المملكة للشؤون التنفيذية المشرف العام على مكتب سماحة المفتي الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد أسمى عبارات التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1445هـ سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأن يتقبل صالح أعمالهم وأن يعيده أعواماً عديدة وأزمنة مديدة على الأمتين العربية والإسلامية، وأن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم وأقوالهم وأن يديم على المملكة أمنها ورقيها وتقدمها.