بالفيديو.. الشمري لـ"سبق": نبني منظومة بيانات وطنية تقود المملكة لاقتصاد معرفي

أكد الرئيس التنفيذي لقطاع تنظيم البيانات في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، الدكتور ماجد الشمري، أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة بيانات وطنية متكاملة، تُجسّد البيانات بوصفها أصولًا وطنية استراتيجية، تقود المملكة إلى الريادة في اقتصاد قائم على البيانات.
وأوضح الشمري، في تصريح خاص لـ"سبق"، أن ملتقى مكاتب إدارة البيانات في نسخته الثانية لعام 2025، يأتي ضمن جهود "سدايا" لرفع نضج البيئة التنظيمية للبيانات، عبر لقاءات دورية تجمع مكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية لتبادل الخبرات واستعراض الممارسات المتميزة.
وأضاف أن دور "سدايا" يتجاوز إنشاء المكاتب إلى تفعيل أدوارها، وضمان التزامها بالمتطلبات التنظيمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من البيانات في دعم السياسات العامة وكفاءة الأداء التشغيلي.
وأشار إلى أن البيئة التنظيمية للبيانات تُدار بوصفها منظومة شاملة تهدف إلى الاستفادة القصوى من البيانات الوطنية وتعزيز مكانة المملكة في الاقتصاد الرقمي.
وتناول الشمري مؤشر البيانات الوطنية "نُضيء"، موضحًا أنه يضم ثلاثة مكونات: قياس نضج الممارسات، ومستوى الالتزام بالضوابط، والتميّز التشغيلي من خلال المنصات الوطنية.
وشهد الملتقى الذي نظمته "سدايا" اليوم الأحد، تكريم ست جهات حكومية حققت نتائج متميزة في المؤشر الوطني "نُضيء"، وهي: وزارات الحج والعمرة، والمالية، والطاقة، والسياحة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للإحصاء.
وشارك في الملتقى أكثر من 300 مكتب لإدارة البيانات من مختلف الجهات الحكومية، في إطار دعم التكامل المؤسسي وتعزيز الحوكمة الوطنية للبيانات.