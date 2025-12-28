بالفيديو.. الشمري لـ"سبق": نبني منظومة بيانات وطنية تقود المملكة لاقتصاد معرفي

أكد الرئيس التنفيذي لقطاع تنظيم البيانات في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، الدكتور ماجد الشمري، أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة بيانات وطنية متكاملة، تُجسّد البيانات بوصفها أصولًا وطنية استراتيجية، تقود المملكة إلى الريادة في اقتصاد قائم على البيانات.