"فيصل بن بندر": محاور الطرق الرئيسة والدائرية ستعزز استدامة النقل في الرياض

وأكد أن هذه المشاريع التي تشمل تطوير أكثر من 500 كيلومتر من شبكة الطرق في الرياض، ستسهم في تحسين منظومة النقل في المدينة والربط بين أجزائها، وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للتنقل، وخاصة أن الرياض مقبلة على استضافة العديد من القمم والفعاليات والمناسبات العالمية، وحضور المزيد من السياح، وهو ما سيجعل من الرياض مركزًا رئيسيًّا في تقديم الخدمات اللوجستية والنقل المستدام في منطقة الشرق الأوسط.