"فيصل بن بندر": محاور الطرق الرئيسة والدائرية ستعزز استدامة النقل في الرياض

رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة؛ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض على إطلاق "المجموعة الأولى" من مشاريع "برنامج تطوير محاور الطرق الرئيسة والدائرية بمدينة الرياض"، التي تأتي امتدادًا للدعم والرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة في النهوض بمدينة الرياض لتتبوأ مكانتها بين عواصم العالم.
وبيّن أن البرنامج الذي يشتمل على تطوير أكثر من 500 كيلومتر من شبكة الطرق في المدينة، سيسهم في تعزيز استدامة النقل في مدينة الرياض، وتلبية احتياجاتها الحالية والمستقبلية من التنقل، وتهيئة العاصمة لتكون مركزًا حيويًّا للنقل المستدام والخدمات اللوجستية على مستوى الشرق الأوسط، بما ينسجم مع أهداف برامج رؤية المملكة 2030.
من ناحيته رفع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض على إطلاق "المجموعة الأولى" من مشاريع "برنامج تطوير محاور الطرق الرئيسة والدائرية بمدينة الرياض".
وأكد أن هذه المشاريع التي تشمل تطوير أكثر من 500 كيلومتر من شبكة الطرق في الرياض، ستسهم في تحسين منظومة النقل في المدينة والربط بين أجزائها، وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للتنقل، وخاصة أن الرياض مقبلة على استضافة العديد من القمم والفعاليات والمناسبات العالمية، وحضور المزيد من السياح، وهو ما سيجعل من الرياض مركزًا رئيسيًّا في تقديم الخدمات اللوجستية والنقل المستدام في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن هذه المشاريع ستسهم في تحقيق أهداف برامج رؤية المملكة 2030، وهي تأتي امتدادًا لما تشهده العاصمة من دعم واهتمام القيادة الرشيدة.