قالت: "لن أتنازل".. هكذا تفاعلت "الصحة" مع شكوى مريضة ضد مستشفى بمكة

جاء ذلك في رد على شكوى مريضة ضد مركز الأسنان بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، تتهم فيه أحد الطواقم الطبية بالمركز؛ بسوء المعاملة وعدم استخدام تخدير الأسنان ما تسبب لها بألم في جسدها -على حد شكواها- لافتةً إلى أنها صعّدت بلاغ إلى الجهة المختصة في وزارة الصحة، ولن تتنازل عن شكواها.