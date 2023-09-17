"منصة ساعي" تغلق جولتها الاستثمارية الأولى مع "شركة شرفة"

من جانبه، قال هيثم الماجد، الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال لشركة شرفة القابضة: "هذه الاتفاقية تُعدُّ امتدادًا للعمل المستدام من قِبل شركتنا الرائدة في مجال التطوير العقاري، والمساهمة الفعالة في النهضة التنموية للقطاع من خلال بناء شراكات، والاستحواذ على منصات متميزة، تأتي منصة ساعي في مقدمتها؛ كونها متخصصة وفريدة في مجالات رقمنة العمليات العقارية عبر أحدث التقنيات والبرمجيات المتطورة والحديثة في السوق".