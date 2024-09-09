"التواصل الحكومي" يوضح أبرز تحديثات اشتراطات إنشاء المباني السكنية في مدن المملكة

وتتمثل الاشتراطات في زيادة نسبة البناء في الملاحق العلوية حتى 70%، وإتاحة المواقف المزدوجة لنفس الوحدة في العمائر السكنية، وبناء الوحدة السكنية على قطعة أرض متلاصقة مع وحدات أخرى، وزيادة ارتفاع الفيلا السكنية إلى 14م، وإقامة القبو للفلل السكنية على كامل مساحة الأرض وتعدد أدواره.