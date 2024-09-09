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"التواصل الحكومي" يوضح أبرز تحديثات اشتراطات إنشاء المباني السكنية في مدن المملكة
لمشهد حضري مميّز يعزز من رفاهية السكان ويوفر بيئة عمرانية مميزة ومستدامة
أوضح مركز التواصل الحكومي أبرز تحديثات اشتراطات إنشاء المباني السكنية في مدن المملكة، لمشهد حضري مميّز يعزز من رفاهية السكان، ويوفر بيئة عمرانية مميزة ومستدامة.
وتتمثل الاشتراطات في زيادة نسبة البناء في الملاحق العلوية حتى 70%، وإتاحة المواقف المزدوجة لنفس الوحدة في العمائر السكنية، وبناء الوحدة السكنية على قطعة أرض متلاصقة مع وحدات أخرى، وزيادة ارتفاع الفيلا السكنية إلى 14م، وإقامة القبو للفلل السكنية على كامل مساحة الأرض وتعدد أدواره.
وتهدف وزارة البلديات والإسكان من هذه التحديثات لتحقيق الأثر الإيجابي في البيئة العمرانية، وتحسين المشهد الحضري، وتوفير أفضل المعايير في أعمال البناء، وتلبية تطلعات المستفيدين ورفع مستوى جودة الحياة.