"الإعلام" تُطلق جائزة التميُّز الإعلامي في نسختها الرابعة 2023

وحددت إدارة الجائزة عددًا من المعايير التي يجب توافرها في المشاركات المقدمة للجائزة؛ وهي أن تكون المشاركة من إنتاج عام 2023، ولا يشترط أن تتعلق بمناسبة محدّدة، وأن تكون جميع الحقوق الفكرية للمشاركة مملوكة للجهة المشاركة أو الفرد المشارك، وأن تحقق المشاركة إضافة نوعية من حيث أصالة الفكرة، والإبداع، وتفرد الأسلوب، وألا تخالف المشاركة أياً من تعاليم الإسلام، أو تُخل بقيم المجتمع السعودي وعاداته، وألا تخالف أي نظام أو قانون في المملكة العربية السعودية.. إضافة إلى احتوائها على معيار المفاضلة بين المشاركات لهذا العام، المتمثل في قيم العزيمة والمثابرة، والإتقان والانضباط.