الأمير فيصل بن خالد يُعلن أسماء الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2025

وأكد أن جائزة الملك خالد، منذ إطلاقها في عام 2008م، أصبحت منصة للمبادرات الريادية وتكريم الجهود المتميزة في مجالات استدامة القطاع الخاص، وتطوير الأداء في القطاع غير الربحي، وتعزيز الابتكار الاجتماعي، منوهًا بأن قوة الجائزة تنبع من الإيمان بأن الإنسان محور التنمية، وأن الشباب ركيزة المستقبل، وأن الشراكات والعمل المشترك هما أساس النجاح وجودة الحياة، وذلك ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تدعم الابتكار وترسخ التنمية المستدامة وتعزز التمكين الشامل للمجتمع.