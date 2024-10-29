بالفيديو.. سعودية تحوّل منزلها إلى محمية للسناجب الطائرة وتدعو لتبنّيها كحيوانات أليفة جديدة

وأشارت إلى أن السناجب يمكن أن تعيش حتى 15 عامًا، لكنها تتطلّب متابعة مستمرة، خاصة في حال تضارب الذكور أو إصابتها في الذيل، موضحة أن السناجب الطائرة ليست مجرد حيوانات أليفة، بل تساعد على التخلص من الطاقات السلبية على حد وصفها، مضيفة: "وجودها في المنزل يمنح شعورًا بالراحة، وهي بديل اقتصادي عن القطط التي تحتاج إلى ميزانية شهرية كبيرة، مؤكَّدة أن السناجب تحتاج فقط إلى نشارة الخشب وبعض الطعام البسيط؛ مما يجعلها أقلَّ تكلفة وأكثر نظافة.