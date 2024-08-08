"أمن الطرق" تنبّه مستخدمي الطرق في الخرمة والمويه وتربة ورنية من أمطار متوسطة إلى غزيرة

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلًّ من "الخرمة - المويه - تربة - رنية"؛ إلى هطول أمطار غزيرة قد تشهدها المنطقة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية؛ مما يَحدّ من مدى الرؤية الأفقية.
وتضمّنت التعليمات ضرورة متابعة حالة الطقس وتحذيرات الجهات الرسمية عن الحالة المطرية، وعدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول، وترك مسافة آمنة بينك وبين المركبات الأخرى، واتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان.
واشتملت التعليمات كذلك على الابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة وإتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار، والابتعاد عن مواقع الأشجار؛ تجنبًا لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية، وتجنب الجلوس بالقرب من حواف الأودية.