بعد حالة الأمطار الغزيرة.. "تعليم مكة" تتأكد من سلامة المباني المدرسية عبر الزيارات الميدانية

واصل طلاب وطالبات مدارس تعليم مكة المكرّمة رحلتهم التعليمية، اليوم الأربعاء، عبر منصة مدرستي، بكل همة وجد وحماس بعد أن أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة استمرار الدراسة وتفعيل اليوم المدرسي عبر منصة مدرستي لـ 1420 مدرسة، وتحويل الدراسة الحضورية في مدارس العاصمة المقدّسة، الجموم، بحرة، الكامل، الصباحية والمسائية، لمنصة مدرستي بسبب الأمطار.