بعد حالة الأمطار الغزيرة.. "تعليم مكة" تتأكد من سلامة المباني المدرسية عبر الزيارات الميدانية

واصل طلاب وطالبات مدارس تعليم مكة المكرّمة رحلتهم التعليمية، اليوم الأربعاء، عبر منصة مدرستي، بكل همة وجد وحماس بعد أن أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة استمرار الدراسة وتفعيل اليوم المدرسي عبر منصة مدرستي لـ 1420 مدرسة، وتحويل الدراسة الحضورية في مدارس العاصمة المقدّسة، الجموم، بحرة، الكامل، الصباحية والمسائية، لمنصة مدرستي بسبب الأمطار.
حرصت إدارة تعليم مكة المكرّمة على التأكد من سلامة المباني المدرسية بعد حالة الأمطار الغزيرة والعواصف التي حدثت خلال نزول الأمطار، فيما أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره حول الحالة الجوية غير المستقرة حفاظاً على سلامة الجميع.
وقامت الإدارة بتفعيل الزيارات للمدارس من خلال زيارة المشرفين والمشرفات التربويات عبر منصة مدرستي ومتابعة ذلك من قبل إدارة الإشراف التربوي من خلال إعداد رابط لمتابعة الميدان عن بعد وتعبئته من قِبل المشرفين التربويين؛ كما تابعت مكاتب التعليم والإدارات ذات العلاقة المدارس عبر المنصة وكذلك تمّت الزيارات الميدانية للمباني المدرسية للتأكد من سلامتها والتواصل مع مركز العمليات والطوارئ في حال الحاجة.
وأكّدت الإدارة على مديري ومديرات المدارس ضرورة تفعيل اليوم الدراسي عبر منصة مدرستي والتواصل مع المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء الأمور لتفعيل اليوم المدرسي ومتابعة الدروس عبر الفصول الافتراضية ودعمهم بما يحتاجون إليه من دعم فني لاستمرار الدراسة بالشكل المطلوب واللازم.
واستنفر مركز العمليات والطوارئ بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة فرق الصيانة والطوارئ لمتابعة الأضرار التي لحقت بالمدارس من جرّاء الأمطار واستحدث أيقونة عبر موقعه الإلكتروني لاستقبال البلاغات الإلكترونية عن الأضرار وحاجة المباني إلى الصيانة والاطمئنان على سلامة وجاهزية المباني وخلوها من أي ضرر قد يعيق العمل بها.