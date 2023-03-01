شاهد.. مدير تعليم الرياض يزور مكتب الروضة ويلتقي فريق برنامج "أتقن"

وتم تقديم عرض عن برنامج "أتقن"؛ حيث تَحدث في الجزء الأول الدكتور "سعيد آل محيي" أمين لجنة برنامج "أتقن"؛ موضحًا فكرة البرنامج والأهداف التي يسعى لتحقيقها القائمون عليه، والتخطيط للبرنامج، ونظرة عامة حول أهم الاختبارات المطبّقة دوليًّا في مختلف المراحل الدراسية، ودراسة الاتجاهات الدولية في العلوم والرياضيات، مع عرض لنتائج المملكة في الاختبارات الدولية، وتوضيح أسباب ضعف الطلاب في الاختبارات، والعمل على وضع الخطط العلاجية للرفع من المستوى.