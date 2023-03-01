شاهد.. مدير تعليم الرياض يزور مكتب الروضة ويلتقي فريق برنامج "أتقن"

زار مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي، مكتب التعليم بالروضة؛ للاطلاع على دور المكتب في تسيير أعمال الاختبارات.
وكان في استقباله مدير المكتب سهم الدعجاني، ومساعده للشؤون المدرسية مصلح العصيمي، وللشؤون التعليمية "بنين" رشيد البداح، و"بنات" نورة السحيباني.
ونفّذ مدير التعليم جولة على مرافق المبنى ووحداته، ثم الْتقى فريق برنامج "أتقن" من مشرفي ومشرفات المكتب مع مدير المكتب ومساعديه.
وأوضح "خرمي" خلال اللقاء الأدوار المنوطة بمكاتب التعليم وأهمية تضافر الجهود وتكاملها بين جميع الوحدات، والعمل على الارتقاء بالعملية التعليمية بكافة جوانبها، إضافة إلى الاستفادة من نتائج الاختبارات المنشورة في موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب والعمل على تحليلها ووضع الخطط والبرامج العلاجية التي تهدف لتطوير أداء الطلاب والطالبات في الاختبارات التحصيلية والقدرات ونواتج التعلم في جميع المراحل الدراسية.
وتم تقديم عرض عن برنامج "أتقن"؛ حيث تَحدث في الجزء الأول الدكتور "سعيد آل محيي" أمين لجنة برنامج "أتقن"؛ موضحًا فكرة البرنامج والأهداف التي يسعى لتحقيقها القائمون عليه، والتخطيط للبرنامج، ونظرة عامة حول أهم الاختبارات المطبّقة دوليًّا في مختلف المراحل الدراسية، ودراسة الاتجاهات الدولية في العلوم والرياضيات، مع عرض لنتائج المملكة في الاختبارات الدولية، وتوضيح أسباب ضعف الطلاب في الاختبارات، والعمل على وضع الخطط العلاجية للرفع من المستوى.
وتَحدّثت فوزية الشهري عضو ضبط الجودة في برنامج أتقن عن الشرائح التي يستهدفها البرنامج بدءًا بالطالب ثم المعلم والمدير والمشرف التربوي كلٌّ فيما يخصه من أدوار في هذا البرنامج، وقدّمت خلال العرض الخطة الزمنية لتنفيذ البرنامج فيما يخص الاختبارات التحصيلية والقدرات، والاختبارات الدولية، والاختبارات الوطنية.. وتم استعراض المعايير والمؤشرات التي يعتمد عليها قياس تحقق نتائج البرنامج.
وفي ختام اللقاء تَحدث مدير عام التعليم عما تم عرضه وأبدى بعض المقترحات التي من شأنها العمل على تطوير برنامج "أتقن"؛ مقدمًا شكره لإدارة مكتب تعليم الروضة وفريق عمل البرنامج على تميز هذا البرنامج؛ متمنيًا أن يحقق هذا البرنامج أهدافه المنشودة.