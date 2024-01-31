"القيادة" تهنئ السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر بمناسبة انتخابه ملكًا لماليزيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر ملك ماليزيا، بمناسبة انتخابه ملكًا لبلاده.