"القيادة" تهنئ السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر بمناسبة انتخابه ملكًا لماليزيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر ملك ماليزيا، بمناسبة انتخابه ملكًا لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وبهذه المناسبة بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للسلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر.
وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والرقي.