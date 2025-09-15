لعمرة ميسّرة وآمنة.. "الحج والعمرة" توجّه 4 تحذيرات مهمة للمعتمرين

وأوضحت الوزارة عبر حملة توعوية نشرتها، أن على المعتمرين تجنّب حمل الأمتعة الثقيلة خلال أداء المناسك، والامتناع عن الذهاب إلى الروضة الشريفة دون تصريح، والمشي في أوقات ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تجنّب الحلاقة في أماكن غير مرخّصة.