لعمرة ميسّرة وآمنة.. "الحج والعمرة" توجّه 4 تحذيرات مهمة للمعتمرين

في إطار جهودها التوعوية لخدمة ضيوف الرحمن، دعت وزارة الحج والعمرة المعتمرين إلى اتباع الإرشادات المعلنة لضمان أداء ميسّر وآمن للعمرة، مؤكدة أهمية تجنب بعض السلوكيات التي قد تؤثر على راحة وسلامة الزوّار.
وأوضحت الوزارة عبر حملة توعوية نشرتها، أن على المعتمرين تجنّب حمل الأمتعة الثقيلة خلال أداء المناسك، والامتناع عن الذهاب إلى الروضة الشريفة دون تصريح، والمشي في أوقات ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تجنّب الحلاقة في أماكن غير مرخّصة.
وأكدت الوزارة أن التزام هذه التعليمات يسهم في تسهيل رحلة العمرة وتحقيق أعلى مستويات الراحة والسلامة، داعية إلى الاطلاع على الدليل التوعوي للعمرة عبر الرابط: http://haj.gov.sa/Guides