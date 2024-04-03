رئيس جمهورية القمر المتحدة يصل إلى المدينة المنورة

وصل الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة، اليوم، إلى المدينة المنورة، للصلاة في المسجد النبوي والتشرّف بالسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وصاحبَيْه، رضوان الله عليهما.