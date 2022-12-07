عن زيارة الرئيس الصيني.. كاتب سعودي: سنرى آثار وتحولات هذه الزيارة خلال السنوات القادمة

ليست علاقة سياسية ولا تحالفًا عسكريًا

وعن ردّ الفعل الأمريكي، يقول "الراشد": "الكثيرُ سيقال بعد زيارة الرئيس الصيني للرياض، والقمم الثلاث التي تستضيفها السعودية له، سيتمُّ تصويرُها على أنّها خيانة للعلاقة مع واشنطن وانتقال للمعسكر الآخر. لا نلمس أن العلاقة مع بكين على حساب واشنطن، فهي ليست مشروعًا سياسيًا ولا بالتحالف العسكري، والدوافع الاقتصادية واضحة، والعلاقة الثنائية مريحة للجانبين. في بكين نظام مستقر، وشريك تستطيع التنبؤ بمواقفه، والبناء عليها لسنوات طويلة. بخلافها، واشنطن تتأرجح علاقاتُها مع العالم، مع الانقسامات الداخلية الحادة حيال سياستها الخارجية. بكين لا تثقل على شركائها بمطالب، أو توقعاتٍ سياسية، وتمتنعُ عن التدخل في إدارة شؤون هذه الدول، وواشنطن تميّز نفسها عن الصين، بقوتها العسكرية الضاربة في المحيط الجغرافي للمنطقة، في حين يريد الصينيون المتاجرة مع السعوديين والإيرانيين مبتعدين عن الالتزام بحماية أسواقٍ أو ممرات، على الأقل في المرحلة الحالية، الأمر الذي يضعُ عبئًا كبيرًا على دول المنطقة".