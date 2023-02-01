"فيا رياض".. واجهة راقية بمواصفات عالمية للباحثين عن الترفيه وقضاء أوقات رائعة

أما مخبز ومطعم بيانكا الشهير من لوس أنجلوس فتجده أيضًا في "فيا رياض"؛ حيث يقدم تجربة فريدة مستوحاة من ثقافات المطبخ الإيطالي، الأرجنتيني، والفرنسي، من سلات خبز الباغيت المقرمش، وصفوف الامبانادا المغرية، والبسكويتات الأرجنتينية الشهية إلى أطباق البيتزا الطازجة والعديد من الأصناف التي تسافر بمتذوقيها حول العالم.