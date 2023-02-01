"فيا رياض".. واجهة راقية بمواصفات عالمية للباحثين عن الترفيه وقضاء أوقات رائعة

"واجهة راقية بمواصفات عالمية للباحثين عن الترفيه وقضاء أوقات رائعة"، بهذه العبارة البسيطة يمكننا أن نَصِف منطقة "فيا رياض" التي دشنها رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، والتي تواكب رؤية 2030 في قطاع الترفيه وتقدم نموذجًا عالميًا في هذا القطاع.
تحتوي منطقة "فيا رياض" على 15 مطعمًا ومقهى عالميًا فاخرًا، و23 متجرًا لعلامات تجارية عالمية، وأحد أشهر فنادق الـ5 نجوم (سانت ريجيس الرياض) بسعة 100 غرفة، و7 صالات سينما بمستوى عالمي.
وإذا تطرقنا للمطاعم الفاخرة وصاحبة الأسماء الشهيرة في "فيا رياض"، فسنجد "أوفر أندر" وهو مقهى بسيط وغير معقّد، وبخدمة شخصية ودودة، ويعد وجهة مثالية للباحثين عن الاختلاف، يمكنك تناول القهوة بهدوء خلال ساعات النهار، بجانب الموسيقى، أما في الليل فيمتلئ المكان بالطاقة مع تقديم الكوكتيلات المميزة.
أما مخبز ومطعم بيانكا الشهير من لوس أنجلوس فتجده أيضًا في "فيا رياض"؛ حيث يقدم تجربة فريدة مستوحاة من ثقافات المطبخ الإيطالي، الأرجنتيني، والفرنسي، من سلات خبز الباغيت المقرمش، وصفوف الامبانادا المغرية، والبسكويتات الأرجنتينية الشهية إلى أطباق البيتزا الطازجة والعديد من الأصناف التي تسافر بمتذوقيها حول العالم.
أما مطعم فيردي، فهو من المطاعم البسيطة التي تأخذ ضيوفها برحلة عبر الماضي الجميل، وتوفر قائمة الطعام أطباق البيسترو الفرنسي الممزوج بالمطبخ اللاتيني الغني.
ومن ضمن المطاعم الشهيرة التي توجد في "فيا رياض" ميركاتو، ويحتوي على كل ما يمكنك تخيله من اللحوم الطازجة والمأكولات البحرية إلى الفواكه الغريبة والنادرة والمعجنات الطازجة والحلويات.
كما تضم أحدث وجهة فاخرة في العالم لتجربة الرفاهية المغروسة في التراث السعودي، الفندق العالمي سانت ريجيس، بالإضافة إلى متاجر المصممين المتألقة، ومن المطاعم الراقية المشهورة إلى صالات السينما الاستثنائية.
وتعد "فيا رياض" تحفة معمارية مستوحاة من نمط العمارة السلماني والطراز الحضاري، وقد تم تصميمها لتتناغم في انسجام تام مع الهوية المحلية للعاصمة.
وبالإضافة للمطاعم الشهيرة والفنادق الفاخرة، تحتوي "فيا رياض" أيضًا على علامات تجارية عالمية من بينها بوتيك "ارتفينا" الذي يتميز بروح فريدة من نوعها، ويعكس بريقها مزجًا احترافيًا بين الفكرة الإبداعية واللمسة الفنية.
ونجد أيضًا العلامة التجارية "آشي" للمصمم السعودي العالمي محمد آشي الذي يعيش في باريس، وتميز في إبراز فخامة الأزياء النسائية الفاخرة.
أما العلامة التجارية "أكوازورا" التي ابتكرها المصمم الكولومبي أكوازورا عام 2011 للأحذية الفاخرة من فلورنسا في إيطاليا، فتجمع في تصميمها بين الابتكار والحداثة.
ولا ننسى العلامة التجارية الشهيرة "دولتشي آند غابانا" الإيطالية التي تم إطلاقها عام 1985 بيد المصممين دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا، حيث يقدم متجرهما في فيا رياض تجربة مبتكرة لاكتشاف أحدث التصاميم من مجموعات الأزياء الجاهزة، الأحذية، والإكسسوارات.
وتتميز "فيا رياض" بمنتجع صحي في فندق سانت ريجيس، ويقدم المنتجع أجواءً استثنائية وفاخرة ورفاهية للاسترخاء.