سوق البناء في السعودية يتجاوز 70 مليار دولار في 2024

يقدّر حجم سوق البناء في المملكة بمبلغ 70.33 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 91.36 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.37 % خلال الفترة المتوقعة (2024 - 2029).
ووفقاً لتقرير شركة الأبحاث العالمية " RESEARCH AND MARKETS" شهدت المملكة العربية السعودية، عام 2022 زيادة بنسبة 3.2 % في عدد المباني المنشأة، وتأتي المملكة في صدارة الأسواق القوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدى السنوات الأربع الماضية.
واعتبارًا من أكتوبر 2022، امتلكت السعودية حصة سوقية تبلغ 35 % وفازت بعقود بقيمة 31 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 87 مليار دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها.
ويحرّك السوق خطة التنمية الوطنية لرؤية الرياض 2030 لتنويع وخصخصة الاقتصاد السعودي الضخم.
وتشمل هذه الخطة عديداً من المشاريع الضخمة، مثل: مدن نيوم المستقبلية، ومدينة القدية الترفيهية، ومشروع البحر الأحمر، وتقدّم المملكة أكبر مجموعة من فرص البناء في المنطقة.
ووفقاً لتقارير مجلة "ميد" المتخصّصة في الشؤون الاقتصادية، يُتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمّت ترسيتها في المملكة العربية السعودية بين عامي 2021 و2025، إلى 569 مليار دولار أمريكي، وتم تنفيذ مشاريع بقيمة إجمالية تبلغ 85 مليار دولار أمريكي خلال عامي 2021 - 2022 (نهاية شهر أكتوبر).