سوق البناء في السعودية يتجاوز 70 مليار دولار في 2024

ووفقاً لتقارير مجلة "ميد" المتخصّصة في الشؤون الاقتصادية، يُتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمّت ترسيتها في المملكة العربية السعودية بين عامي 2021 و2025، إلى 569 مليار دولار أمريكي، وتم تنفيذ مشاريع بقيمة إجمالية تبلغ 85 مليار دولار أمريكي خلال عامي 2021 - 2022 (نهاية شهر أكتوبر).