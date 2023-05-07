ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. أرسنال يتجاوز عقبة نيوكاسل بثنائية ويتصدّر

نجح أرسنال في تجاوز عقبة نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم يوم الأحد على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
افتتح قائد المدفعجية مارتن اوديغارد، أهداف المباراة بتسديدة صاروخية زاحفة استقرّت في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى حارس نيوكاسل نيك بوب عند الدقيقة 14.
ومنحت النيرانُ الصديقة الهدفَ الثاني للأرسنال عن طريق فابيان شير مدافع نيوكاسل، بعدما حول عرضية غابرييل مارتينيلي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 71 من زمن المباراة.
بهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 81 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة فقط عن مانشستر سيتي المتصدر، مع مباراة أقل للأخير، في حين توقّف رصيد الخاسر عند 65 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الرابع، الذي يواجه وست هام اليوم أيضًا.