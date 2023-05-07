ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. أرسنال يتجاوز عقبة نيوكاسل بثنائية ويتصدّر

بهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 81 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة فقط عن مانشستر سيتي المتصدر، مع مباراة أقل للأخير، في حين توقّف رصيد الخاسر عند 65 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الرابع، الذي يواجه وست هام اليوم أيضًا.