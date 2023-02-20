عبدالعزيز بن سلمان: يُحزنني أن يعتقد أي وزير يمثل المملكة أنه "القائد المحنك"

أكد وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان، أنه يشعر بحزن كبير عندما يعتقد أي وزير يمثل المملكة العربية السعودية؛ أنه "القائد المحنك والملهم"؛ مشيرًا إلى أن "الأنا" تتضخم، وهناك ما يحجّم ذلك، وهو عدم نسيان أي منا أنه يمثل هذه الدولة.
وقال وزير الطاقة خلال أعمال المنتدى السعودي للإعلام: "لولا تمثيل أي منا للمملكة؛ لكان ليس له قيمة".
وانطلقت -في وقت سابق اليوم- فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية بالرياض، الذي تنظمه هيئة الصحفيين بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، بحضور أكثر من 1500 إعلامي وأكاديمي وخبير من دول عربية وعالمية، ووزراء ومسؤولين محليين ودوليين؛ لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الإعلامي وواقعه ومستقبله.
ويحاور المنتدى الذي يتضمن أكثر من 60 جلسة علمية وورقة عمل -في جلسة خاصة- الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وتتبعها جلسة لوزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ثم جلسة مع وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي.
وعلى مدى يومين سيناقش المنتدى أكثر من 100 ورقة، وسيشهد نقاشات مستفيضة في الورش المصاحبة التي يشارك فيها نخبة من خبراء العالم؛ تمهيدًا للوصول إلى توصيات يعول عليها في تطوير المحتوى الإعلامي، وإيجاد حلول لمشكلاته؛ إذ يركز المنتدى هذا العام على تأثير ما يحدث في أنحاء العالم من تطورات سريعة وأحداث كبرى على مستقبل الإعلام، ولذلك اختار "الإعلام في عالم يتشكل" عنوانًا له.