عبدالعزيز بن سلمان: يُحزنني أن يعتقد أي وزير يمثل المملكة أنه "القائد المحنك"

وعلى مدى يومين سيناقش المنتدى أكثر من 100 ورقة، وسيشهد نقاشات مستفيضة في الورش المصاحبة التي يشارك فيها نخبة من خبراء العالم؛ تمهيدًا للوصول إلى توصيات يعول عليها في تطوير المحتوى الإعلامي، وإيجاد حلول لمشكلاته؛ إذ يركز المنتدى هذا العام على تأثير ما يحدث في أنحاء العالم من تطورات سريعة وأحداث كبرى على مستقبل الإعلام، ولذلك اختار "الإعلام في عالم يتشكل" عنوانًا له.