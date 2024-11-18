بالفيديو.. "الرشيدي" لـ"سبق": منتدى الرياض الاقتصادي يعكس رؤية اقتصادية طموحة تواكب تطلعات "رؤية 2030"

وأشار الدكتور الرشيدي إلى أن الدورة الحادية عشرة ركزت على محاور جديدة، تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، بما في ذلك الاستثمار والخدمات اللوجستية.. مشيرًا إلى أن هذه النسخة تميزت بإطلاق مسابقة طلابية، هي الأولى من نوعها، وشارك فيها 31 فريقًا من 17 جامعة سعودية.