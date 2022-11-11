حساب وزارة الصحة في تويتر الأول بعدد المتابعين بين الوزارات في السعودية

الجدير بالذكر أن حسابات وزارة الصحة بمنصات التواصل الاجتماعي حققت المرتبة الأولى في (4) مؤشرات ضمن تقرير الأداء الرقمي للوزارات في السعودية لعام 2021، الذي أعدته شركة "إكستند" لرصد الأداء الرقمي للوزارات في منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لديها. واحتلت وزارة الصحة المرتبة الأولى بين جميع وزارات السعودية من حيث الأداء في جميع منصات التواصل الاجتماعي، وأفضل حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك المحتوى الأكثر تفاعلاً، إضافة إلى المنصات الأكثر متابعة، والمتابعين الأكثر تفاعلاً.