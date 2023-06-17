"كلية الحرم المكي" تفتح باب القبول للعام الدراسي 1445هـ

وبيّنت الكلية أن الشروط اللازمة للقبول، تتمثل في أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها مع مصادقتها من الجهة المعنية، وأن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلات الشخصية المخصصة للقبول، وألا يكون المتقدم مطويًا قيده من كلية الحرم أو أي جامعة أخرى أكاديميًّا أو تأديبيًّا، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون المتقدم حاصلًا على نسبة 85% فما فوق، وأن يحصل على موافقة من مرجعه للدراسة إذا كان يعمل في جهة حكومية أو خاصة، وأن يكون لائقًا طبيًّا، وأن تكون البيانات المدخلة إلكترونيًّا مطابقة للأصول.. وستكون الدراسة حضوريًّا فقط.