"كلية الحرم المكي" تفتح باب القبول للعام الدراسي 1445هـ

أعلنت كلية الحرم المكي الشريف، عن فتح باب القبول للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1445هـ، في العديد من أقسامها العلمية.
وأوضحت الكلية أن إجراءات التسجيل تتم إلكترونيًّا عبر الرابط المخصص للتسجيل؛ وذلك اعتبارًا من 27/ 11/ 1444هـ وحتى يوم الاثنين 15/ 12/ 1444هـ.
وبيّنت الكلية أن الشروط اللازمة للقبول، تتمثل في أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها مع مصادقتها من الجهة المعنية، وأن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلات الشخصية المخصصة للقبول، وألا يكون المتقدم مطويًا قيده من كلية الحرم أو أي جامعة أخرى أكاديميًّا أو تأديبيًّا، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون المتقدم حاصلًا على نسبة 85% فما فوق، وأن يحصل على موافقة من مرجعه للدراسة إذا كان يعمل في جهة حكومية أو خاصة، وأن يكون لائقًا طبيًّا، وأن تكون البيانات المدخلة إلكترونيًّا مطابقة للأصول.. وستكون الدراسة حضوريًّا فقط.
يُذكر أن كلية الحرم المكي الشريف تُعنَى بتقديم تعليم شرعي أكاديمي متميز في المسجد الحرام، بتدريس نخبة من الكفاءات العلمية، وباستخدام تقنيات التعليم الحديث، وتفعيل الشراكات المؤسسية والمشاركات المجتمعية؛ وذلك من خلال خمسة أقسام وهي: قسم الشريعة، وقسم القرآن وعلومه، وقسم السنة وعلومها، وقسم العقيدة، وقسم اللغة العربية، كما تتيح الكلية الدراسة المسائية للطلاب في قسم الشريعة.