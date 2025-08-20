الراجحي: توظيف 477 من مستفيدي الضمان الاجتماعي ضمن بيئة مهنية محفزة.. والسعوديون يشكّلون 90% من الموظفين

كشف رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي، عبد الله بن سليمان الراجحي، عن توظيف 477 مستفيدًا من أبناء الضمان الاجتماعي، ضمن بيئة عملية مهنية ومحفّزة، مشيرًا إلى أن 90% من موظفي المصرف هم من أبناء الوطن، بينهم 35% من السعوديات.
وأكد "الراجحي" أن تمكين مستفيدي الضمان يُمثّل ركيزة أساسية في استراتيجية المصرف للمسؤولية الاجتماعية، مشددًا على التزام المصرف بدعم التوطين في كافة القطاعات والمستويات، وتوفير فرص التدريب والعمل النوعي للشباب السعودي.
وأشار إلى أن شركة "أتمال" - الذراع التنفيذي للمصرف في مجال تعهيد العمليات التجارية (BPO) - أعلنت توظيف 477 مستفيدًا من الضمان الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشركة سواعد لخدمات الأعمال، ضمن برنامج "مسارات التمكين".
وقال: "نفخر بأن نكون شركاء فاعلين في مبادرات تمكين السعوديين، ونعمل من خلال شراكاتنا مع القطاع العام على توفير بيئة مهنية تليق بالكفاءات الوطنية، وتدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، انطلاقًا من إيماننا بأن رأس المال البشري هو المحرّك الحقيقي للنمو"، موضحًا أن متوسط أعمار موظفي المصرف يبلغ 30 عامًا، ما يجعلهم قوة عمل شابة وفعّالة.
وأضاف أن المبادرة تعكس تكامل أدوار "أتمال" كمزوّد استراتيجي لخدمات تعهيد العمليات التجارية، وحرصها على مواءمة احتياجات السوق مع إمكانات المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، من خلال انتقاء الكفاءات المؤهلة وتوظيفها في مسارات مهنية مستدامة.
وأوضح أن المصرف يعمل ضمن منظومة مالية متكاملة تُتيح تنمية المسار المهني للموظف، عبر منصة "نمو" الداخلية التي توفّر فرصًا للانتقال الوظيفي بين الشركات التابعة، ما يُسهم في تطوير المهارات وصقل الخبرات وتوسيع دائرة الفرص داخل المجموعة.
كما يواصل المصرف تنفيذ برنامج حديثي التخرج، الذي يستقطب الكفاءات الوطنية الشابة، ويوفّر تدريبًا نوعيًا وتوظيفًا مباشرًا لأكثر من 100 خريج وخريجة سنويًا في مختلف الإدارات.
يُذكر أن عدد موظفي مصرف الراجحي والشركات التابعة له تجاوز 23 ألف موظف وموظفة، بنسبة نمو بلغت 65% خلال السنوات الخمس الماضية، في ظل استمرارية التوسع واستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة.