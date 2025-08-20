الراجحي: توظيف 477 من مستفيدي الضمان الاجتماعي ضمن بيئة مهنية محفزة.. والسعوديون يشكّلون 90% من الموظفين

كشف رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي، عبد الله بن سليمان الراجحي، عن توظيف 477 مستفيدًا من أبناء الضمان الاجتماعي، ضمن بيئة عملية مهنية ومحفّزة، مشيرًا إلى أن 90% من موظفي المصرف هم من أبناء الوطن، بينهم 35% من السعوديات.