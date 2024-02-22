وزير الصناعة: يوم التأسيس محفل وطني نستذكر من خلاله الإنجازات الكبيرة

وأوضح أن هذه المناسبة الوطنية تُعيد التأكيد على اعتزازنا الراسخ بجذور الدولة السعودية العريقة، وتعزز الارتباط الوثيق بين المواطنين والقيادة الرشيدة، امتدادًا للإرث التاريخي الممتد منذ عهد الإمام محمد بن سعود على مدى ثلاثة قرون، وصولًا إلى هذا العهد الزاهر الذي ننعم به اليوم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.