وزير الصناعة: يوم التأسيس محفل وطني نستذكر من خلاله الإنجازات الكبيرة

رفع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وأوضح أن هذه المناسبة الوطنية تُعيد التأكيد على اعتزازنا الراسخ بجذور الدولة السعودية العريقة، وتعزز الارتباط الوثيق بين المواطنين والقيادة الرشيدة، امتدادًا للإرث التاريخي الممتد منذ عهد الإمام محمد بن سعود على مدى ثلاثة قرون، وصولًا إلى هذا العهد الزاهر الذي ننعم به اليوم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
وقال "الخريف": يوم التأسيس هو محفل وطني نستذكر من خلاله الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مختلف المجالات التنموية، مما أسهم في تعزيز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، ودافعًا لبذل المزيد من الجهود لتعزيز مسيرة المملكة التنموية في جميع المجالات، خاصة في قطاعي الصناعة والتعدين.
وأشار إلى أن ما حققته المملكة خلال فترة وجيزة على كل المستويات، يؤكد حجم الطموحات الوطنية الكبيرة في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي جاءت لتعيد المملكة مجددًا إلى واجهة الاقتصاد العالمي وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.