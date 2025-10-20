بالفيديو.. 77 مليار ريال تمويلات "الزراعي" ونصف مليون مقترض منذ التأسيس

كشف المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية، حبيب بن عبدالله الشمري، لـ"سبق"، أن الصندوق قدّم تمويلات تجاوزت 77 مليار ريال منذ تأسيسه، استفاد منها أكثر من نصف مليون مقترض في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح الشمري أن مشاركة الصندوق في المعرض الزراعي السعودي 2025 بنسخته الـ42، تهدف إلى التواصل المباشر مع الجمهور المستهدف من أفراد وشركات زراعية وجمعيات تعاونية، إلى جانب التعريف ببرامج التمويل المتاحة، التي تشمل تمويل البيوت المحمية، الزراعة المائية، مشاريع الدواجن، وسلاسل الإمداد الزراعي كالمسالخ، ومراكز التسويق، والمصانع الغذائية التحويلية.
وأشار إلى أن الصندوق يدعم الابتكار والتقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، إلى جانب برامج التنمية الريفية والزراعة المستدامة، مؤكدًا أن المشاركة في هذه المعارض تمثل فرصة مهمة للتعريف بالخدمات التمويلية المتنوعة التي يقدمها الصندوق.
وأضاف الشمري أن برنامج تمويل الزراعة العضوية يُعد من البرامج الخاصة التي يقدمها الصندوق، دعمًا للتوجه الوطني نحو الزراعة العضوية، لما لها من دور في المحافظة على البيئة وتقليل التلوث، موضحًا أن البرنامج يشمل تمويل مخصبات التربة، البذور، وسائل المكافحة الحيوية والميكانيكية، والأسمدة العضوية، بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال.
وبيّن أن التقديم على برامج التمويل يتم عبر المنصة الإلكترونية لصندوق التنمية الزراعية، باختيار المنتج المناسب، مشيرًا إلى أن الاشتراطات تختلف بحسب نوع النشاط، فيما يُشترط لتمويل الزراعة العضوية وجود شهادة توثيق عضوي صادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
يُشار إلى أن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، افتتح اليوم فعاليات النسخة الـ42 من المعرض الزراعي السعودي 2025، والذي يستمر لمدة أربعة أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 446 جهة وشركة من 34 دولة، بينها 11 مشاركة رسمية، لاستعراض أحدث التقنيات والحلول في الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي.
ويهدف المعرض إلى دعم أولويات المملكة الاقتصادية، وتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة، في ظل نمو مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي إلى 119 مليار ريال في 2024م، مع توقعات بوصوله إلى 140 مليار ريال بحلول 2030م.