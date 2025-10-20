بالفيديو.. 77 مليار ريال تمويلات "الزراعي" ونصف مليون مقترض منذ التأسيس

وأضاف الشمري أن برنامج تمويل الزراعة العضوية يُعد من البرامج الخاصة التي يقدمها الصندوق، دعمًا للتوجه الوطني نحو الزراعة العضوية، لما لها من دور في المحافظة على البيئة وتقليل التلوث، موضحًا أن البرنامج يشمل تمويل مخصبات التربة، البذور، وسائل المكافحة الحيوية والميكانيكية، والأسمدة العضوية، بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال.