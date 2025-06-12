السعودية: رؤية ثابتة ترسخ نهج الحوار وتُعلي صوت العقل

وتعتمد المملكة نهجًا دبلوماسيًّا سلميًّا، يضع الحلول السياسية والحوار الهادئ في صدارة أولويات التعامل مع الأزمات، رافضةً الانجرار وراء التصعيد أو الانخراط في صراعات لا تفضي إلا إلى مزيد من التعقيد والمعاناة الإنسانية.