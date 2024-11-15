"العسكر": مؤتمر الجودة سيعزز قدرات المنشآت الوطنية على المنافسة عالميًا

ويهدف المؤتمر إلى إبراز دور التقنيات المتقدمة في تعزيز الجودة، وأهميـة الاسـتثمار في منهجيات التقنيات المتقدمة بمجال الجودة، واستعراض التجارب الناجحة محليًا ودوليًا في توظيف التقنيات المتقدمة لتعزيز جودة الخدمات، ومناقشة كيفية استفادة المؤسسات من الجيل الرابع لمفاهيم الجودة في تعزيز كفاءتها وتحقيق التميز، والاطلاع على أحدث الدراسات والأبحاث المتعلقة بتعزيز التطوير المستدام من خلال التقنيات المتقدمة في مجال الجودة، إضافة إلى تحفيز التواصل وتبادل الخبرات بين المعنيين وأصحاب الاهتمام المشترك بتحسين جودة الخدمات والمنتجات، وعقــد شراكات إستراتيجية لتحقيــق أهــداف جـودة محددة باستخدام التقنيــات المتقدمة.