"العسكر": مؤتمر الجودة سيعزز قدرات المنشآت الوطنية على المنافسة عالميًا

أكد نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للمطابقة والعمليات رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني التاسع للجودة المهندس سعود العسكر، أنّ المؤتمر يمثل منصة رائدة للتفاعل وتبادل الأفكار بين صناّع القرار والمهتمين بتحسين وتطوير جودة الخدمات في مختلف قطاعات الأعمال عبر أحدث التقنيات، كما يجسّد التزام الهيئة بتحقيق أعلى معايير الجودة في جميع المجالات، والحرص على التميّز الدائم في تطوير المواصفات والمطابقة والقياس، وتعزيز سلامة المنتجات، بما يدعم توجهات رؤية 2030 لتحقيق الاستدامة والريادة في مختلف القطاعات.
وأضاف "العسكر" أنّ التحضيرات للمؤتمر تجري وفق أعلى المعايير لضمان رحلة معرفية متميزة تثري المشاركين في المؤتمر الذي يحمل هذا العام شعار "الجودة في عصر التقنيات المتقدمة".
ويشارك في المؤتمر الذي يُعقد برعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المواصفات السعودية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في فندق الريتز كارلتون بالرياض خلال الفترة 17 - 19 نوفمبر الجاري؛ نخبة من الخبراء والمتحدثين من داخل المملكة وخارجها، ضمن برنامج علمي يتضمن 18 جلسة وورشة عمل متخصصة.
وقال رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر: "نتطلع إلى أن يسهم المؤتمر في تحقيق مخرجات عملية تسهم في تعزيز قدرات المنشآت الوطنية على المنافسة محليًا وعالميًا، وحرصنا خلال التحضير للمؤتمر عبر لجانه المتنوعة على توفير الإمكانات البشرية واللوجستية كافة، التي نضمن من خلالها توفير مناخ ملائم، يدعم متطلبات الجهات المشاركة والحضور؛ وصولًا إلى الأهداف المنشودة من تنظيم المؤتمر".
ولفت إلى أن مشاركة جمهورية الصين الشعبية ضيف شرف في المؤتمر، إضافة نوعية تثري الحدث، لما تمتلكه الصين من تجارب عريقة في التقنيات المتقدمة وتطبيقات الجودة الشاملة، تسهم في تبادل التجارب والمعرفة مع الخبراء السعوديين، وتساعد في وضع إستراتيجيات فعّالة تضمن الاستفادة المثلى من أحدث ممارسات الجودة العالمية.
وعبّر "العسكر" عن ثقته بأن يحقق المؤتمر أثرًا إيجابيًا ملموسًا على قطاع الجودة, وتابع: "المؤتمر ليس مجرد منصة للنقاش وتبادل المعرفة، بل أداة إستراتيجية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتحقيق إستراتيجية الهيئة ومستهدفات رؤية 2030، من خلال تزويد مختلف القطاعات بالأدوات والممارسات التي تمكنها من تحقيق الجودة الشاملة والاستدامة، ومواكبة المعايير والمنهجيات التي تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الكفاءات الوطنية".
ويهدف المؤتمر إلى إبراز دور التقنيات المتقدمة في تعزيز الجودة، وأهميـة الاسـتثمار في منهجيات التقنيات المتقدمة بمجال الجودة، واستعراض التجارب الناجحة محليًا ودوليًا في توظيف التقنيات المتقدمة لتعزيز جودة الخدمات، ومناقشة كيفية استفادة المؤسسات من الجيل الرابع لمفاهيم الجودة في تعزيز كفاءتها وتحقيق التميز، والاطلاع على أحدث الدراسات والأبحاث المتعلقة بتعزيز التطوير المستدام من خلال التقنيات المتقدمة في مجال الجودة، إضافة إلى تحفيز التواصل وتبادل الخبرات بين المعنيين وأصحاب الاهتمام المشترك بتحسين جودة الخدمات والمنتجات، وعقــد شراكات إستراتيجية لتحقيــق أهــداف جـودة محددة باستخدام التقنيــات المتقدمة.
كما يسلّط المؤتمر الضوء على كيفيــة تعزيــز الجــودة باستخدام التقنيـات الحديثــة وفق 7 مسارات مرتبطة بعددٍ من القطاعات الحيوية تتمثل في مسار البيانات، ومسار المواصفات، ومسار الجودة، والمسار الصحي، ومسار الصناعة، والمسار الأكاديمي، والمسار العسكري، وذلك لتأصيل وترسيخ مفاهيم الجودة وتطبيقاتها في مختلف القطاعات، وبناء تنمية اقتصادية مستدامة تواكب توجهات القيادة لجعل الجودة دعامة وركيزة رئيسة في تحقيق مبادرات ومشروعات رؤية 2030, ويمكن التسجيل لحضور فعاليات المؤتمر عبر الرابط التالي: https://nqc.saso.gov.sa/register?id=ccf9a532-51ac-4ece-8aeb-a715fc7f6cfa