مركز "الغطاء النباتي" يجمع 80 طنًّا من بذور النباتات الرعوية

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن جمع أكثر من (80) طنًا من بذور النباتات الرعوية منذ بداية العام الحالي، شملت (45) نوعًا نباتيًّا محليًّا من أبرزها: الغضا، والأرطى، والطلح النجدي، والسلم، والسدر البري، والعرفج، والسمر، والرمث، والضمران، وذلك في إطار جهوده المستمرة للحفاظ على استدامة الغطاء النباتي المحلي بالمملكة.