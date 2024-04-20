بعد أن تخطى الـ80 ريالاً.. "الهفتاء" لـ"سبق": من المتوقع نزول أسعار الشعير

وبينوا في جولة قامت بها "سبق" أن هناك العديد من المربين الصغار، غادروا السوق بسبب تلك الارتفاعات؛ وهو ما أثر على عمليات العرض والطلب، خاصة في مواسم الأعياد والمناسبات ورمضان، التي تعتبر الأكثر طلبًا.