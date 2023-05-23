تفاعل فوري مع البلاغات.. "خدمة طوارئ الشرقية- 940" بالذكاء الاصطناعي

وأوضحت مدير عام الطوارئ (940)، أماني الفريدي، أن الميزة المحدثة في الخدمة جرى تطويرها من خلال الذكاء الاصطناعي لتكون تفاعلية للتعامل مع البلاغات والاستفسارات بشكل مباشر، وبوتيرة عمل أسرع، وذلك على مدى 24 ساعة على مدار الأسبوع، حيث إن الخدمة تدعم اللغتين العربية والإنجليزية.