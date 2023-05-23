تفاعل فوري مع البلاغات.. "خدمة طوارئ الشرقية- 940" بالذكاء الاصطناعي

دشّن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أمس، خدمة الطوارئ (940) المطورة عبر واتساب، الذي جرى تحديثها لتكون ذات خاصية تفاعلية لتقديم خدماتها للمستفيدين؛ من خلال الرد الآلي الفوري وتلقي البلاغات ورفعها بشكل أسرع، عبر تطبيقَي "واتساب" و"تويتر".
واستمع "الجبير"، خلال التدشين، إلى شرح موسع عن الخدمة المطورة والتحديثات التي أجريت عليها بهدف تحسين جودة عمل البلاغات والاستفسارات المتعلقة بها، والتعامل بنسبة أعلى مع عدد البلاغات، والتفاعل الفوري بالرد ورفع البلاغات، من خلال تطبيق واتساب "الشات بوت" وحساب "تويتر" الخاص ببلاغات أمانة الشرقية.
وأوضحت مدير عام الطوارئ (940)، أماني الفريدي، أن الميزة المحدثة في الخدمة جرى تطويرها من خلال الذكاء الاصطناعي لتكون تفاعلية للتعامل مع البلاغات والاستفسارات بشكل مباشر، وبوتيرة عمل أسرع، وذلك على مدى 24 ساعة على مدار الأسبوع، حيث إن الخدمة تدعم اللغتين العربية والإنجليزية.
يذكر أن تدشين الخدمة المطورة لـ(940) عبر نافذتَي "شات بوت" الواتساب، وحساب "تويتر"، يقدم خدمته لجميع مستخدمي قنوات التواصل للبلاغات من قبل المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، لتسهيل وصف البلاغات والحصول على دقة عالية في المعلومة، إضافة إلى وضوح وسرعة المتابعة للبلاغ المقدم مع الخاصية التفاعلية الجديدة.
من جانب آخر، أنجزت الأمانة نسبة 50%، من مشروع صيانة طريق الملك خالد بن عبدالعزيز بالدمام، وانتهاء أعمال المرحلة الأولى، التي شملت أعمال الكشط وإعادة السفلتة والدهانات، كما جرى إنجاز 50% من مشروع صيانة تقاطع الأمير نايف بن عبدالعزيز الممتد حتى طريق الجبيل الظهران السريع، والتي تبلغ مساحته الإجمالية 40 ألف متر مربع.