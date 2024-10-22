"جائزة محمد بن فهد لأفضل عمل خيري" تُواصل انتشارها عربيًّا وتعزز نجاحاتها

ويأتي انطلاق الجائزة إيمانًا من مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بأهمية دور المؤسسات والجمعيات الخيرية في تنمية المجتمع، وجاءت هذه الجائزة لتتبنى أفضل الممارسات الإبداعية التي تعالج الصعوبات التي تواجه العمل الخيري في الوطن العربي، كما تسعى المؤسسة -من خلال هذه الجائزة- إلى إيجاد حلول إبداعية لهذه المشكلات، وما يتطلبه ذلك من مؤسسة العمل الخيري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين على مستوى العرب.