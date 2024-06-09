حلم العمر.. حاج أردني: لن أنسى ما حييت تفاصيل رحلة استضافتي ضمن ضيوف الملك

وقال: "مشاعري مغلفة بالفرح، وبقلب مبتهج بالقدوم، إلى البيت العتيق والمشاعر المقدسة، مكّنتني منها استضافة الملك ضمن برنامجه العالمي الإنساني لأبناء الدول الإسلامية لأداء مناسك الحج والعمرة"، مشيرًا إلى أنه يرافقه في الرحلة 18 ضيفًا من بلاده، مشيدين بجهود القائمين على البرنامج من لحظة استقبال الضيوف، وتهيئة سفرهم إلى المملكة في مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة الأردنية عمّان، وصولًا إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة؛ حيث كانت مشاهد الاحتفاء والاستقبال غاية في التأثير، وملأت القلوب بهالات من الفرح والبهجة.