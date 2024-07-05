"الأرصاد": الفرصة مهيَّأة لأمطار رعديّة وبَرَد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي جازان وعسير، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية في أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية، كذلك على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان.