"الأرصاد": الفرصة مهيَّأة لأمطار رعديّة وبَرَد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي جازان وعسير، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية في أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية، كذلك على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة؛ تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، كذلك على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 25-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.