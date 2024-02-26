حذّرت ولم يسمعوا فهلك الزرع والضرع.. "المسند": "أيام العجوز" 7 وبردها يأتي فجأة!

وأضاف: أن من أسباب اسمها "أن عجوزاً حذّرت قومها من أن موسم البرد لم ينته بعد، فاحذروا أن تجزوا أصواف أغنامكم، ولكن القوم لم يسمعوا نصيحتها وجزوا أغنامهم باعتبار أن فصل الربيع بدأ، عندها باغتتهم موجات برد قارسة أهلكت الزرع والضرع".