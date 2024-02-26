حذّرت ولم يسمعوا فهلك الزرع والضرع.. "المسند": "أيام العجوز" 7 وبردها يأتي فجأة!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن "أيام العجوز" 7 أيام تأتي -عادة- في نهاية شهر فبراير، تقريباً من 26 فبراير حتى 4 مارس، وفيها عادة موجات برد قصيرة، تأتي فجأة كنهاية لموسم البرد.
وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن سبب تسمية "أيام العجوز" بهذا الاسم ترجع إلى ما قبل عن أن "العجائز تكرهها لشدة بردها وخوفها أن تهلكها"، أو "لأنها في عجزة الشتاء، أي أواخرها".
وأضاف: أن من أسباب اسمها "أن عجوزاً حذّرت قومها من أن موسم البرد لم ينته بعد، فاحذروا أن تجزوا أصواف أغنامكم، ولكن القوم لم يسمعوا نصيحتها وجزوا أغنامهم باعتبار أن فصل الربيع بدأ، عندها باغتتهم موجات برد قارسة أهلكت الزرع والضرع".
وعن أسماء الأيام العجوز السبعة، أبان "المسند"؛ أنها "صن" و"صنبر" و"وبر" و"امر" و"مؤتمر" و"معلل" و"مطفئ الجمر".
وأردف: "تحديد أيام العجوز بأيامٍ معينة هو اجتهاد من العرب الأوائل، في حين موجات البرد حقيقة قد تتقدّم أو تتأخّر أو ربما لا تأتي في عجز موسم البرد، هذا والله أعلم".