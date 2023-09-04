مجلس التعاون: تأسيس المنظمة العالمية للمياه مبادرة تؤكد ريادة المملكة

وأوضح البديوي أن هذه الخطوة تمثل تأكيداً لدور المملكة الكبير في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية بمعالجة تحديات المياه العالمية، مشيداً بالجهود السابقة للمملكة في التنسيق لمواجهة المشاكل الناتجة عن التغيير المناخي ومنها التأثير على الموارد المائية.