محليات
"الأحوال المدنية": لا داعي لإحضار صور أو تعبئة نماذج عند التقدم لهذين الإجراءين
فيما أكدت أن هذه "الحـالة تنطـبق على مَن كانت لديه صورة وبصمة في سجـله المـدني"
قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا داعي لإحضار صور شخصية أو تعبئة النماذج عند التقدم لنوعين من الإجراءات.
وأوضحت "الأحوال المدنية"، أن الإجراءين هما "تجديد بطاقة الهوية الوطنية، وإصدار بدل تالف أو مفقود (عن بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة)".
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الحالة تنطبق على مَن كانت لديه صورة وبصمة في سجله المدني.