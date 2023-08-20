محليات

"الأحوال المدنية": لا داعي لإحضار صور أو تعبئة نماذج عند التقدم لهذين الإجراءين

فيما أكدت أن هذه "الحـالة تنطـبق على مَن كانت لديه صورة وبصمة في سجـله المـدني"